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Спорт / Соревнования

В феврале в Псковской области состоится «Лыжня России»

24 января 2022 года, 10:20

В феврале в Псковской области состоится всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Об этом 24 января сообщила и. о. председателя регионального комитета по спорту Елена Чернышева в эфире видеопроекта «Псковский телеграм Online».

В феврале в Псковской области состоится «Лыжня России»

Фото: ПАИ

По ее словам, в текущем году спортивное мероприятие пройдет в непривычном формате. «У нас ограничение от Роспотребнадзора, участие могут принять не более 500 человек», – отметила она.

Елена Чернышева подчеркнула, что обычно в «Лыжне России» принимают участие порядка двух тысяч человек.

И. о. главы профильного комитета также уточнила, что своя «мини-лыжня России» будет проведена в каждом муниципалитете Псковской области. Данные спортивные мероприятия пройдут без зрителей.

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