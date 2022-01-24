До -6 градусов ожидается в Псковской области 24 января

24 января по Псковской области температура воздуха максимальная в дневное время и минимальная в ночное будет держаться на отметке -1…-6 градусов. По югу области ночью похолодает до -10 градусов, сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Согласно прогнозу синоптиков, 24 января на территории Псковской области ожидается облачная погода. В течение дня осадков не прогнозируется. Ближе к вечеру местами, ночью в большинстве муниципалитетов пройдет небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер южных направлений умеренный.

В Пскове в конце дня и ночью пройдет небольшой снег. Температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке от 6 до 8 градусов мороза. Ночью столбики термометров опустятся до -10…-12 градусов.

В Великих Луках ночью ожидается небольшой снег. Дневная температура составит -4…-6 градусов. Ночью похолодает до 8…10 градусов мороза.