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Досуг / Погода

До -6 градусов ожидается в Псковской области 24 января

24 января 2022 года, 09:07

24 января по Псковской области температура воздуха максимальная в дневное время и минимальная в ночное будет держаться на отметке -1…-6 градусов. По югу области ночью похолодает до -10 градусов, сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

До -6 градусов ожидается в Псковской области 24 января

Фото Андрея Степанова

Согласно прогнозу синоптиков, 24 января на территории Псковской области ожидается облачная погода. В течение дня осадков не прогнозируется. Ближе к вечеру местами, ночью в большинстве муниципалитетов пройдет небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер южных направлений умеренный.

В Пскове в конце дня и ночью пройдет небольшой снег. Температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке от 6 до 8 градусов мороза. Ночью столбики термометров опустятся до -10…-12 градусов.

В Великих Луках ночью ожидается небольшой снег. Дневная температура составит -4…-6 градусов. Ночью похолодает до 8…10 градусов мороза.

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