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Досуг / Погода

До -9 градусов ожидается в Псковской области 23 января

23 января 2022 года, 10:24

23 января по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке от -4 до -9 градусов и в ночное – от -10 до -15 градусов. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном ГУ МЧС России.

До -9 градусов ожидается в Псковской области 23 января

Фото Андрея Степанова

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 23 января на территории Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. В дневное время существенных осадков не прогнозируется. На дорогах местами возможно образование гололедицы.

Ветер северных направлений будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы.

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