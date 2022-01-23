До -9 градусов ожидается в Псковской области 23 января

23 января по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке от -4 до -9 градусов и в ночное – от -10 до -15 градусов. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 23 января на территории Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. В дневное время существенных осадков не прогнозируется. На дорогах местами возможно образование гололедицы.

Ветер северных направлений будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы.