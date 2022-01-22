Мужчина погиб на предприятии в Великолукском районе

Мужчина погиб в результате несчастного случае на предприятии в деревне Покарево Великолукского района. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

По имеющейся информации, 34-летний рабочий получил удар по голове разгружаемой конструкцией в ходе строительных работ на площадке сельхозпредприятия. Мужчин скончался на месте от полученных травм.

Государственная инспекция труда и СУ Следственного комитета РФ по Псковской области проводят проверку.