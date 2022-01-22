Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Досуг / Погода

Минусовые температуры ожидаются 22 января в Псковской области

22 января 2022 года, 10:19

22 января в Псковской области синоптики прогнозируют днем температуру от -1 до -6 градусов, ночью – от -10 до -15 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Минусовые температуры ожидаются 22 января в Псковской области

В течение дня на территории региона будет облачно, выпадет небольшой снег. На дорогах – гололедица. Северный ветер будет дуть умеренно. 

В Пскове днем столбики термометров покажут до -2...-4 градусов, ночью – до -12...-14 градусов.

В Великих Луках днем температура составит от -3 до -5 градусов, ночью – от -11 до -13 градусов.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

159 новых случаев коронавируса подтвердился в Псковской области 22 января
12 млн рублей выделят на борьбу с борщевиком в Псковской области
Омикрон в регионе и криптовалюту обсудили в новом выпуске «Псковского телеграма»
До -10 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 22 января
Профсоюзы подписали соглашение о сотрудничестве с администрацией Островского района
12 не соответствующих дизайн-коду вывесок демонтировали в Пскове
27 января в Пскове состоится церемония вручения премии «Народное признание»
В Псковской области назвали объекты дорожного нацпроекта на 2022 год
Согласовывать вывески с администрацией города призвал псковских предпринимателей Борис Елкин

Комментарии

Авторизация
No comments
Шерстяные звезды

Досуг / Зверьё моё
19 марта 13:20

Шерстяные звезды

В доме псковички Ольги Бабкиной мирно живут вместе лисы, еноты, барсуки, хорьки и даже африканские сурикаты
Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

Досуг
26 февраля 15:11

Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

После такой охоты жадная хищница польстилась еще и на воблер – раскрашенную деревяшку
Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Досуг
18 февраля 09:06

Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Рыболовов впервые собрали в рейтинг