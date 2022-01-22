Минусовые температуры ожидаются 22 января в Псковской области

22 января в Псковской области синоптики прогнозируют днем температуру от -1 до -6 градусов, ночью – от -10 до -15 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

В течение дня на территории региона будет облачно, выпадет небольшой снег. На дорогах – гололедица. Северный ветер будет дуть умеренно.

В Пскове днем столбики термометров покажут до -2...-4 градусов, ночью – до -12...-14 градусов.

В Великих Луках днем температура составит от -3 до -5 градусов, ночью – от -11 до -13 градусов.