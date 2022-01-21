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Досуг / Погода

До -10 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 22 января

21 января 2022 года, 18:34

22 января на территории Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке -1...-6 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -5...-10 градусов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

До -10 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 22 января

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 22 января по Псковской области прогнозируется облачная погода. В ночное время местами по территории региона пройдут умеренные осадки в виде снега, днем – небольшие. На дорогах возможно образование гололедицы. 

Ветер северных направлений будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. 

Атмосферное давление ниже нормы.

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