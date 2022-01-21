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Транспорт

Промежуточную остановку в Пскове будут совершать автобусы с маршрутом Санкт-Петербург – Минск

21 января 2022 года, 13:28

В феврале Lux Express открывает промежуточную остановку по маршруту Санкт-Петербург – Минск на автовокзале Пскова. Об этом компания сообщила в своей группе в «ВКонтакте».

Промежуточную остановку в Пскове будут совершать автобусы с маршрутом Санкт-Петербург – Минск

Фото из группы Lux Express ВКонтакте

Отправления будут осуществляться три раза в неделю: в 23:30 с автовокзала Санкт-Петербурга (по адресу набережная Обводного канала, дом № 36) по вторникам, пятницам и воскресеньям; в 23:00 с автовокзала Минска ( по адресу улица Бобруйская, дом 6) по понедельникам, четвергам и субботам

Начиная со 2 февраля, из Санкт-Петербурга в Псков автобус прибывает в 03:40, отправление из Пскова в Минск в 03:50. Из Минска в Псков приезд в 07:05 утра (начиная с 4 февраля).

Компания напоминает, что для поездки необходимо иметь основания.

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