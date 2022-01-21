До -9 ожидается в Псковской области ночью 21 января

21 января по территории Псковской области днем температура воздуха составит от -0 до -3 градусов, ночью от -4 до -9 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют облачную погоду. Днем будет идти снег, местами – дождь. На улице гололед. Ночью выпадет небольшой снег, местами – умеренный. Восточный ветер будет умеренным, к вечеру станет северным.

В Пскове днем и ночью будет идти снег. В дневное время температура составит от -0 до -2 градусов, в ночное от -5 до -7 градусов.

В Великих Луках днем снег, возможен дождь и гололед. Ночью также выпадет снег. Температура днем будет от -0 до -2 градусов, ночью – от -6 до -8 градусов.