До 5 градусов мороза похолодает в Псковской области 21 января

21 января по Псковской области температура воздуха в течение суток будет держаться на отметке от 0 до 5 градусов мороза, сообщает региональное ГУ МЧС России.

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 21 января на территории Псковской области прогнозируется облачная погода. Утром и днем в муниципалитетах региона пройдет снег с переохлажденным дождем. На дорогах возможно образование гололедицы. В утреннее время местами гололед.

Ветер северных направлений будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы.