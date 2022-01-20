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Досуг / Погода

До 5 градусов мороза похолодает в Псковской области 21 января

20 января 2022 года, 18:39

21 января по Псковской области температура воздуха в течение суток будет держаться на отметке от 0 до 5 градусов мороза, сообщает региональное ГУ МЧС России.

До 5 градусов мороза похолодает в Псковской области 21 января

Фото Андрея Степанова

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 21 января на территории Псковской области прогнозируется облачная погода. Утром и днем в муниципалитетах региона пройдет снег с переохлажденным дождем. На дорогах возможно образование гололедицы. В утреннее время местами гололед.

Ветер северных направлений будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы.

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