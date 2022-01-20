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Досуг / Погода

До +1 градуса прогреется воздух в Псковской области 20 января

20 января 2022 года, 09:47

20 января на территории Псковской области температура в течение суток будет держать на отметке от -4 до +1 градуса. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

До +1 градуса прогреется воздух в Псковской области 20 января

Фото: Андрей Степанов

Синоптики прогнозируют в регионе облачную погоду и небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде снега. На дорогах будет гололедица. Южный ветер будет дуть с умеренной силой.

В Пскове преимущественно будет идти снег. Днем температура будет около 0 градусов, ночью – до -2...-4 градусов.

В Великих Луках небольшой снег. Столбики термометров днем покажут от -0 до -2 градусов, ночью – от -2 до -4 градусов.

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