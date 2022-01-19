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Досуг / Погода

До -2 градусов похолодает в Псковской области 20 января

19 января 2022 года, 18:33

20 января по Псковской области температура воздуха в течение дня будет держаться на отметке от -2 до +3 градусов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

До -2 градусов похолодает в Псковской области 20 января

Фото Андрея Степанова

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 20 января по Псковской области прогнозируется облачная погода. В ночное время в отдельных муниципалитетах региона пройдет небольшой снег. Днем осадки ожидаются по всей области. На дорогах возможно образование гололедицы.

Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.

Атмосферное давление вновь ниже нормы.

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