До -2 градусов похолодает в Псковской области 20 января

20 января по Псковской области температура воздуха в течение дня будет держаться на отметке от -2 до +3 градусов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 20 января по Псковской области прогнозируется облачная погода. В ночное время в отдельных муниципалитетах региона пройдет небольшой снег. Днем осадки ожидаются по всей области. На дорогах возможно образование гололедицы.

Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.

Атмосферное давление вновь ниже нормы.