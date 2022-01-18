До -11 градусов опустится температура воздуха в Псковской области в ночь на 19 января

19 января на территории Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке 0…+3 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до -6...-11 градусов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 19 января по Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. В ночное и дневное время на территории региона ожидаются небольшие осадки в виде снега. На дорогах возможно образование гололедицы.

Ветер западных направлений будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление вновь ниже нормы.