Незаконный ввоз двух грузовых транспортных средств выявили псковские таможенники

Сотрудники Псковской таможни выявили незаконный ввоз на территорию Российской Федерации двух грузовых транспортных средств. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной таможни. Общая сумма неоплаченных платежей за ввезенные транспортные средства превысила 2,5 млн рублей.

По имеющейся информации, два жителя Литвы, являясь водителями одной латвийской транспортной компании, в июле 2021 года ввезли товар на территорию Российской Федерации через МАПП «Бурачки» на грузовом автомобиле «RENAULT Midlum» и седельном тягаче «VOLVO FH12» с полуприцепом марки «KRONE SDR27».

Срок временного ввоза был определен таможенным органом при перемещении транспортных средств международной перевозки через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Перевозимые товары были доставлены в таможенный орган назначения, а процедура таможенного транзита завершена в срок.

Сотрудники Псковской таможни установили, что транспортные средства в установленный срок не были вывезены с таможенной территории ЕАЭС, не зарегистрированы в органах ГИБДД на территории России и не помещены под таможенную процедуру «выпуск для внутреннего потребления».

«Невывоз с таможенной территории ЕАЭС транспортных средств в указанный таможенным органом срок повлек возникновение у декларанта обязанности по уплате таможенных платежей. Сумма таможенных платежей, подлежащих уплате, и не уплаченных при ввозе «RENAULT Midlum» превышает 940 тысяч рублей», – отметил заместитель начальника Псковской таможни Андрей Горяченок. Он также подчеркнул, что за ввезенный седельный тягач с полуприцепом сумма неоплаченных платежей превышает 1,6 млн рублей.

По факту совершенного в крупном размере уклонения от оплаты таможенных платежей, которые взимаются с физических лиц или организаций, сотрудники Псковской таможни возбудили уголовное дело по части 1 статьи 194 УК РФ. Обвиняемым грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.