До -11 градусов похолодает ночью 18 января

18 января в Псковской области днем ожидается от -1 до -6 градусов, ночью – от -6 до -11 градусов. Об этом сообщает Телеграм-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

В регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами выпадет небольшой снег, на дорогах гололедица. Северный ветер будет дуть умеренно.

В Пскове существенных осадков не предвидится. Днем будет от -2 до -4 градусов, ночью – от -7 до -9 градусов. В Великих Луках выпадет небольшой снег. Температура днем будет до -3...-5 градусов, ночью столбики термометров покажут до -8...-10 градусов.