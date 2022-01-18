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Досуг / Погода

До -11 градусов похолодает ночью 18 января

18 января 2022 года, 09:39

18 января в Псковской области днем ожидается от -1 до -6 градусов, ночью – от -6 до -11 градусов. Об этом сообщает Телеграм-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

До -11 градусов похолодает ночью 18 января

Фото: Дарья Хваткова

В регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами выпадет небольшой снег, на дорогах гололедица. Северный ветер будет дуть умеренно.

В Пскове существенных осадков не предвидится. Днем будет от -2 до -4 градусов, ночью – от -7 до -9 градусов. В Великих Луках выпадет небольшой снег. Температура днем будет до -3...-5 градусов, ночью столбики термометров покажут до -8...-10 градусов.

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