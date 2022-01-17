До -9 градусов и метель ожидаются в Псковской области в ночь на 18 января

18 января по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке от -1 до -6 градусов и в ночное – от -4 до -9 градусов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 18 января на территории Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. В ночное время в большинстве муниципалитетов региона прогнозируется небольшой снег, днем – местами. На дорогах возможно образование гололедицы. Также ночью в регионе местами ожидается метель.

Ветер северных направлений будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду. Местами в течение дня порывистый.

Атмосферное давление ниже нормы.