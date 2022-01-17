Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Досуг / Погода

До -9 градусов и метель ожидаются в Псковской области в ночь на 18 января

17 января 2022 года, 18:32

18 января по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке от -1 до -6 градусов и в ночное – от -4 до -9 градусов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

До -9 градусов и метель ожидаются в Псковской области в ночь на 18 января

Фото Андрея Степанова

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 18 января на территории Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. В ночное время в большинстве муниципалитетов региона прогнозируется небольшой снег, днем – местами. На дорогах возможно образование гололедицы. Также ночью в регионе местами ожидается метель.

Ветер северных направлений будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду. Местами в течение дня порывистый. 

Атмосферное давление ниже нормы.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

У Полистовского заповедника появился новый снегоболотоход
10 школьных классов закрыты на карантин из-за коронавируса в Псковской области
Великолукская спортсменка получила бронзу в общем зачете Кубка мира по скелетону
В Псковской области проверили качество воды в крещенских купелях
Семь человек погибли в результате ДТП в Псковской области за неделю
Бродячие собаки растерзали домашних кроликов и куриц в Дно
Незакалённым псковичам врачи не рекомендуют купаться в Крещение
По уточненной информации в ДТП в Палкинском районе пострадали двое несовершеннолетних
ПАИ возглавило рейтинг псковских СМИ по количеству цитат в федеральных изданиях

Комментарии

Авторизация
No comments
Шерстяные звезды

Досуг / Зверьё моё
19 марта 13:20

Шерстяные звезды

В доме псковички Ольги Бабкиной мирно живут вместе лисы, еноты, барсуки, хорьки и даже африканские сурикаты
Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

Досуг
26 февраля 15:11

Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

После такой охоты жадная хищница польстилась еще и на воблер – раскрашенную деревяшку
Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Досуг
18 февраля 09:06

Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Рыболовов впервые собрали в рейтинг