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Досуг / Погода

Стабильная минусовая температура установится в Псковской области после 22-23 января

17 января 2022 года, 09:50

После 22-23 января в Псковской области установится стабильная минусовая температура от -5 до -7 градусов. Об этом начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова рассказала в эфире проекта «Псковский телеграм Online».

Стабильная минусовая температура установится в Псковской области после 22-23 января

Фото: Дарья Хваткова

По словам спикера, погода будет неустойчивой: положительные температуры будут чередоваться с минусовыми, а дождь со снегом. «Само по себе атмосферное давление не бывает слишком низким или высоким, влияют на людей только резкие перепады», – поделилась Нещадимова и добавила, что специалисты каждый день сравнивают погоду и температуры со значениями прошлых лет.

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