Стабильная минусовая температура установится в Псковской области после 22-23 января

После 22-23 января в Псковской области установится стабильная минусовая температура от -5 до -7 градусов. Об этом начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова рассказала в эфире проекта «Псковский телеграм Online».

По словам спикера, погода будет неустойчивой: положительные температуры будут чередоваться с минусовыми, а дождь со снегом. «Само по себе атмосферное давление не бывает слишком низким или высоким, влияют на людей только резкие перепады», – поделилась Нещадимова и добавила, что специалисты каждый день сравнивают погоду и температуры со значениями прошлых лет.