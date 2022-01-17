Снег и метель ожидаются в Псковской области 17 января

17 января в Псковской области будет облачно с прояснениями. В течение дня временами будет идти снег. В части районов на провода налипнет мокрый снег. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Вечером и ночью местами прогнозируется метель. На дорогах будет гололедица. Западный ветер будет дуть умеренно, во второй половине дня и ночью он перерастет в сильный, порывистый.



Днем температура воздуха в области составит от -1 до +2 градусов, ночью – от -4 до -9 градусов.

В Пскове выпадет мокрый снег. Вечером и ночью ожидается метель. На дорогах будет гололедица. В дневное время воздух прогреется до ...+1 градуса, ночью температура опустится до -6...-8 градусов.

В Великих Луках также выпадет мокрый снег. Есть вероятность налипания мокрого снега на провода. Вечером и ночью будет метель, на дорогах гололедица. Температура днем составит от 0 до +1 градуса, ночью – от -5 до -7 градусов.