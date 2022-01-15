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Происшествия / ДТП

В Псковском районе рейсовый автобус попал в тройное ДТП

15 января 2022 года, 13:28

15 января на трассе Р23 в Псковском районе произошло тройное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

В Псковском районе рейсовый автобус попал в тройное ДТП

Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка»

Рейсовый автобус ГАЗель NEXT и два легковых автомобиля столкнулись около поворота на деревню Соловьи в Псковском районе. В момент дорожной аварии в автобусе находились шесть пассажиров, в одной из машин – четверо. В результате происшествия никто не пострадал.

На месте аварии работали сотрудники ДПС, аварийно-спасательной службы и скорой медицинской помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются. 

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