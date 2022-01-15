До 2 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 15 января

15 января на территории Псковской области температура воздуха в течение суток будет держаться на отметке от -3 до +2 градусов, сообщает Псковский гидрометцентр.

Согласно прогнозам синоптиков, 15 января по Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. В течение дня в отдельных муниципалитетах пройдет небольшой снег. На дорогах возможно образование гололедицы. Ветер западных направлений умеренный.

В Пскове в этот день существенных осадков не прогнозируется. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха в течение суток составит -1…+1 градус.