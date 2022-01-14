Мокрый снег и до +3 градусов ожидаются в Псковской области 14 января

14 января по Псковской области температура воздуха в течение дня будет держаться на отметке от 0 до +3 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -3...+2 градусов, сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Согласно прогнозу синоптиков, 14 января на территории Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. В течение дня по региону пройдут небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер западных направлений умеренный, местами порывистый.

В Пскове ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха в течение дня составит от +1 до +3 градусов. В ночное время столбики термометров опустятся до отметки 0...-2 градуса.

В Великих Луках прогнозируются умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке от 0 до +2 градусов. Ночные температуры составят 0…-2 градуса.