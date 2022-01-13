До 3 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 14 января

14 января на территории Псковской области температура воздуха в течение дня будет держаться на отметке -1...+3 градуса. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Согласно данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 14 января по Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. В ночное время прогнозируются небольшие осадки. Днем по региону пройдут умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах местами гололедица.

Ветер западных направлений будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы.