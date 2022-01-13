Первый в 2022 году случай бешенства зарегистрировали в Псковской области

12 января в Псковской области зарегистрирован первый случай бешенства в этом году. Об этом «Псковской правде» сообщила председатель регионального комитета по ветеринарии Вера Баданина.

По её словам, зараженным животным оказался енот, которого привезли из деревни Покарево Великолукского района.

Зверь пришел на личное подсобное хозяйство. Владелец участка, как сообщила Вера Баданина, забил его рядом с будкой собаки и привёз на станцию.

«К счастью, владелец был ознакомлен с тем, как нужно вести себя, знал об этом заболевании: не касайтесь диких животных, не идите на контакт с такими животными», – поделилась председатель комитета по ветеринарии и добавила, что енот сразу вызвал у мужчины подозрение. Хозяин участка принёс животное в мешке и перчатках в лабораторию, где специалисты выявили в головном мозге енота антиген бешенства.

По имеющейся информации, вся территория подсобного хозяйства, куда пришёл больной енот, была обработана, также провакцинировали собаку и четырех кошек мужчины, которые теперь находятся на карантине.

Вера Баданина рассказала, что на исследовании на бешенство сейчас также находятся два енота из Бежаницкого района и куница из Островского района.

В прошлом году было выявлено 13 случаев бешенства, что больше, чем в 2020 году (тогда было зафиксировано 5 случаев). По словам специалиста, такая кривая наблюдается на протяжении многих лет: сначала число случаев заболевания увеличивается, потом - снижается. «Увеличивается количество диких животных, и увеличивается число заражённых», – объяснила Вера Баданина и добавила, что специалисты регулярно расскладывают в дикой природе вакцину от бешенства: незараженные животные ей будут вакцинироваться, а тех, кто уже находятся в очаге бешенства, препарат не спасает.