Плюсовые температуры ожидаются в Псковской области 13 января

13 января по Псковской области температура воздуха в течение суток будет держаться на отметке от +1 до +3 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Согласно прогнозам синоптиков, 13 января на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. В течение суток прогнозируются небольшие осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. На дорогах гололедица. Ветер западных направлений умеренный, местами порывистый.

В Пскове прогнозируются небольшие осадки. Температура воздуха в течение суток будет держаться на отметке +1…+3 градуса.

В Великих Луках также ожидается мокрый снег и дождь. Дневная температура воздуха составит 0…+2 градуса.