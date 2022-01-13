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Досуг / Погода

Плюсовые температуры ожидаются в Псковской области 13 января

13 января 2022 года, 10:13

13 января по Псковской области температура воздуха в течение суток будет держаться на отметке от +1 до +3 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Плюсовые температуры ожидаются в Псковской области 13 января

Фото: Андрей Степанов

Согласно прогнозам синоптиков, 13 января на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. В течение суток прогнозируются небольшие осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. На дорогах гололедица. Ветер западных направлений умеренный, местами порывистый.

В Пскове прогнозируются небольшие осадки. Температура воздуха в течение суток будет держаться на отметке +1…+3 градуса.

В Великих Луках также ожидается мокрый снег и дождь. Дневная температура воздуха составит 0…+2 градуса.

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