До -16 градусов ожидается в Псковской области в ночь на 13 января

13 января по Псковской области температура воздуха в ночное время будет от -10 до -5 градусов, местами стобики термометров опустятся до -16, в дневное ожидается от -5 до 0 градусов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.





Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 13 января по Псковской области ожидается переменная облачность. Небольшой снег перейдет в мокрый снег и дождь. Ночью по юго-востоку области осадков не ожидается. Местами ожидается гололед.

Западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление ожидается ниже нормы.