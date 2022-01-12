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Транспорт / Инфраструктура

Проект строительства улично-дорожной сети разработают в Пскове

12 января 2022 года, 16:20

Проект строительства улично-дорожной сети разработают на территории между границей Пскова, деревней Солоново, Гдовским шоссе и псковским Северным обходом. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.

Проект строительства улично-дорожной сети разработают в Пскове

Фото: пресс-служба администрации Пскова

Разработку проведут в два этапа. По итогу планируется спроектировать более 21 километра дорог.

Подрядчик произведет необходимые инженерные изыскания, которые лягут в основу технических заданий, отражающих решения по капитальному ремонту земляного полотна, водоотведения, тротуаров, ливневой канализации, дорожной одежды, наружного освещения и т.д.

Также разработают варианты конструкции дорожной одежды проезжей части и тротуаров. Основные улицы запроектируют в асфальтобетонном покрытии.

Проект должен быть разработан до 30 ноября 2023 года. Дороги планируется строить в 2024-2025 годы.

Заказчиком работ выступает Управление городского хозяйства администрации города Пскова.

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