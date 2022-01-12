Свыше 210 млн рублей было выделено на повышение безопасности дорожного движения в Псковской области в 2021 году

За прошедший 2021 год в Псковской области на мероприятия по обеспечению и повышению безопасности дорожного движения было выделено более 211 млн рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Псковской области с 2019 года проводится планомерная работа по предупреждению аварийности на дорогах и повышению уровня безопасности дорожного движения.



За 2021 год на региональных автомобильных дорогах появилось около 3 тыс. километров горизонтальной дорожной разметки, в том числе с применением износостойких маркировочных материалов со светоотражающими элементами. Из областного бюджета на эти цели было выделено порядка 90 млн рублей. Как отметили в пресс-службе, в настоящее время в Псковской области ведется как устройство локальных элементов освещения автобусных остановок и пешеходных переходов, так и строительство новых линий наружного искусственного электроосвещения. За прошедший год освещение было установлено в населенном пункте Ершово Псковского района и в деревне Подкрестье Пушкиногорского района.



Четыре линии освещения в рамках двухгодичного контракта также будут построены на улицах Ленина и Коммунальной в Опочке. В рамках него в районном центре установят 227 светильников. В настоящее время работы по технологического подключению наружного искусственного электроосвещения на улице Коммунальной уже выполнены. Также работы по капитальному ремонту существующих и строительству недостающих тротуаров, устройству линий наружного электроосвещения и тактильной плитки у пешеходных переходов, замене и установке недостающих пешеходных ограждений были выполнены на автомобильной дороге в деревне Писковичи. Кроме того, в 2021 году в Псковской области дорог было установлено и заменено более 17 км нового барьерного ограждения из оцинкованного металла, укомплектованного светоотражающими элементами. На эти цели было выделено свыше 40 млн рублей. Установленное барьерное ограждение на автомобильных дорогах позволит повысить безопасность дорожного движения в темное время суток, а светоотражатели будут предупреждать водителей об опасных участках дороги, а также обозначат направления полосы движения на виражах и поворотах.