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Досуг / Погода

До 11 градусов мороза ожидается в Псковской области 12 января

12 января 2022 года, 09:18

12 января по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке от 6 до 11 градусов мороза, местами до -14. В утреннее время столбики термометров поднимутся до 0...-5 градусов, сообщает официальный Телеграм-канал региона.

До 11 градусов мороза ожидается в Псковской области 12 января

Фото: Андрей Степанов

Согласно прогнозам синоптиков, 12 января на территории Псковской области ожидается облачная, днем с прояснениями погода. В течение дня по северу области прогнозируется небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер южных направлений умеренный.

В Пскове дневная температура составит -7...-9 градусов. К утру столбики термометров поднимутся до 0...-2 градусов.

В Великих Луках температура воздуха днем будет держаться на отметке -11...-13 градусов. В утреннее время ожидается повышение до 3...5 градусов мороза.

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