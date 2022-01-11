До -27 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 12 января

12 января по Псковской области температура воздуха в ночное время будет от -22 до -27 градусов , в дневное – от -10 до -15 градусов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
12 января по Псковской области температура воздуха в ночное время будет от -22 до -27 градусов , в дневное – от -10 до -15 градусов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 12 января по Псковской области ожидается переменная облачность, осадки будут несущественными. На дорогах гололедица. Ночью и утром прогнозируется туман.
Южный ветер будет дуть со скоростью 1-6 метров в секунду.
Атмосферное давление будет выше нормы.