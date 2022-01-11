Новый спортивный комплекс появится в Пскове к концу лета 2022 года

Подрядчиком для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа у Естественно-математического лицея №20 на улице Текстильной в Пскове станет ООО «СТТ». Работы должны быть закончены к 31 августа 2022 года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.

Спортивный комплекс будет включать волейбольную и баскетбольную площадки, футбольное поле, воркаут-площадку, беговые дорожки и яму для прыжков.

Футбольное поле застелют искусственным покрытием, на нем также установят ограждения. Кроме того, обустроят секторы за футбольными воротами и боковые зоны, проведут системы поверхностного водоотведения и дренажа.

На стадионе будут расположены уличные тренажеры, трибуна для болельщиков на 100 посадочных мест и воркаут-площадка. Из спортивного оборудования будут представлены кардиотренажеры, силовые тренажеры, снаряды для спортивной гимнастики, оборудование для волейбольной и баскетбольной площадок.

Более того, комплекс будет включать судейские кабинки и кабинки для запасных игроков, автономный туалет с пандусом для маломобильных граждан.

Рабочие также установят наружное освещение, систему видеонаблюдения, займутся благоустройством зеленой зоны и посевом газона.

Заказчиком работ является Управление строительства и капитального ремонта администрации города Пскова. Деньги предоставляются из средств, предусмотренных в бюджете города Пскова на 2021-2022 годы, в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей».