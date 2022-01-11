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Происшествия

Порядка 3,6 тысяч пожаров зарегистрировали в Псковской области за 2021 год

11 января 2022 года, 10:06

3 тыс. 589 пожаров зарегистрировали на территории Псковской области за прошедший 2021 год. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Порядка 3,6 тысяч пожаров зарегистрировали в Псковской области за 2021 год

Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка»

В результате пожаров за данный период погибли 90 человек, травмы различной степени тяжести получили 48 человек. Материальный ущерб от произошедших возгораний в сумме составил 22 млн 168 тыс. рублей.

Основной причиной пожаров, 2 тыс. 842 зарегистрированных случая, являлось неосторожное обращение с огнем. 284 возгорания произошли в результате нарушения правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования, 263 – из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печи. Поджог стал основной причиной возникновения пожара в 92 случаях. На транспорте было зафиксировано 74 возгорания, в иных ситуациях – 34.

В городах и районных центрах Псковской области за прошедший год было зарегистрировано 1 тыс. 343 пожара, в результате которых погибли 27 человек, девять из них находились в нетрезвом виде. Материальный ущерб от возгораний составил 8 млн 118 тыс. рублей.

В сельской местности региона за 2021 год произошли 2 тыс. 246 пожаров. В результате возгораний погибли 63 человек, в нетрезвом виде находились 11 человек. Прямой материальный ущерб составил 14 млн 50 тыс. рублей.

В жилом секторе за текущий период зарегистрировали 985 пожаров, в результате которых умерли 85 человек. Материальный ущерб от возгораний составил 10 млн 5 тыс. рублей. Основной причиной пожаров в жилом секторе, 444 случая, являлось неосторожное обращение с огнем. В 231 случае возгорание происходило из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печи, 213 – из-за нарушения правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования. Поджог стал основной причиной пожаров в 56 случаях. На транспорте зафиксировали 19 случаев возгорания, в иных ситуациях – 22 случая.

Согласно информации ГУ МЧС России по Псковской области, за 2021 год на территории региона пожарами были уничтожены 52 единицы автотранспорта, 467 строений, 2 тыс. 334, 7 кв. м площадей. Спасено от возгораний 838 человек, 1 тыс. 152 строения, 9 единиц автотранспорта, а также материальных ценностей общей стоимостью 52 млн 779 тыс. рублей. Среди погибших были 50 лиц без определенного рода деятельности, 30 людей пенсионного возраста, семь рабочих и три инвалида.

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