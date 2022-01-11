Туман и до -15 градусов прогнозируются в Псковской области 11 января

11 января по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке -10...-15 градусов и -22...-27 градусов – в ночное. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Согласно прогнозам синоптиков, 11 января на территории Псковской области ожидается переменная облачность. В течение дня осадков не прогнозируется. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений слабый.

В Пскове температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке от 11 до 13 градусов мороза. Ночная температура составит -24...-26 градусов.

В Великих Луках днем столбики термометров опустятся до отметки в -10…-12 градусов. В ночное время похолодает до -22...-24 градусов.