До -20 градусов ожидается в Псковской области 11 января

11 января по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке от -9 до -14 градусов и в ночное – от -15 до -20 градусов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 11 декабря по Псковской области ожидается переменная облачность, существенных осадков не предвидится. На дорогах гололедица. Ночью и утром ожидается небольшой туман.

Ветер северных направлений будет дуть со скоростью 1-6 метров в секунду.

Атмосферное давление будет высоким.