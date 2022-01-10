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Досуг / Погода

До -20 градусов ожидается в Псковской области 11 января

10 января 2022 года, 18:37

11 января по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке от -9 до -14 градусов и в ночное – от -15 до -20 градусов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 11 декабря по Псковской области ожидается переменная облачность, существенных осадков не предвидится. На дорогах гололедица. Ночью и утром ожидается небольшой туман.

Ветер северных направлений будет дуть со скоростью 1-6 метров в секунду.

Атмосферное давление будет высоким.

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