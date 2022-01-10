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Происшествия

Почти 500 человек обратились в травмпункт Псковской области в новогодние выходные

10 января 2022 года, 15:55

В новогодние праздники 479 человек обратились в травмпункт в составе приёмного отделения Псковской областной клинической больницы. Об этом «Псковской правде» сообщил заведующий травмпунктом Вадим Букша.

Почти 500 человек обратились в травмпункт Псковской области в новогодние выходные

Фото: Андрей Степанов

По его словам, в день поступало порядка 60-ти пациентов, 60-70% из которых получили травмы на улице.

«Где-то половина – упали на улице, вторая половина – отдыхали и катались», – поделился Вадим Букша.

Чаще всего, как сообщил эксперт, в травмпункт поступали люди, получившие травмы в результате катания на ватрушках, также частыми были травмы, полученные при катании на лыжах и коньках.

В травмпункт попадали процентов 90 всех пострадавших, рассказал Вадим Букша, в связи с тем, что людей с тяжёлыми травмами доставляли сразу в стационары городской и областной больниц. Госпитализировали, по оценке спикера, по пять — семь человек в день.

«Я сам дежурил 8 января. Был человек, получивший при катании на ватрушке перелом первого поясничного позвонка. Он был госпитализирован в отделение нейрохиругии. Это тяжёлая травма, если его прооперируют, то неделю или две проведёт в стационаре. Вообще месяца три-четыре будет лечение», – рассказал заведующий травмпунктом и добавил, что количество пострадавших в течение праздников ежедневно было примерно одинаковым. По его словам, показатели немного снизились в период оттепели, в эти дни люди получали травмы, в основном, из-за гололедицы.

«Надеемся, что сейчас, в будние дни, такого уже не будет, очень надеюсь, что число пациентов снизится, потому что 60 человек в день – это для нас много», – поделился Вадим Букша. Заведующий травмпунктом сообщил, что есть вероятность, что пиковыми днями по числу обратившихся могут стать предстоящие выходные – 15 и 16 января.

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