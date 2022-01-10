Сильные морозы ожидаются в ближайшие два дня в Псковской области

До -16...-21 градуса опустятся столбики термометров в ночь на 11 января в Псковской области. Ночью 12 января похолодает до -22...-27 градусов. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на начальника Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову. В эти дни будет безветренно.
Фото: Андрей Степанов
13 января, по словам специалиста, температура резко начнет расти и поднимется до 0 градусов.
«Старый Новый год с 13 на 14 января, вероятно, будем встречать со слабым плюсом. Затем погода будет неустойчивой. Крещенские морозы должны состояться, насколько они будут интенсивными узнаем в районе 17 января», – пояснила метеоролог.