Сильные морозы ожидаются в ближайшие два дня в Псковской области

До -16...-21 градуса опустятся столбики термометров в ночь на 11 января в Псковской области. Ночью 12 января похолодает до -22...-27 градусов. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на начальника Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову. В эти дни будет безветренно.

