До 8 градусов мороза похолодает в Псковской области 10 января

10 января на территории Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке от -3 до -8 градусов и от -15 до -20 градусов – в ночное. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.
Фото: Дарья Хваткова
Согласно прогнозу синоптиков, 10 января по Псковской области ожидается переменная облачность. В течение дня в отдельных муниципалитетах региона пройдет небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северных направлений умеренный.
В Пскове дневная температура 10 января составит от 3 до 5 градусов мороза. Ночью столбики термометров опустятся до -17...-19 градусов.
В Великих Луках температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке -4...-6 градусов. Ночью похолодает до -15...-17 градусов.