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Досуг / Погода

До 8 градусов мороза похолодает в Псковской области 10 января

10 января 2022 года, 09:18

10 января на территории Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке от -3 до -8 градусов и от -15 до -20 градусов – в ночное. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

До 8 градусов мороза похолодает в Псковской области 10 января

Фото: Дарья Хваткова

Согласно прогнозу синоптиков, 10 января по Псковской области ожидается переменная облачность. В течение дня в отдельных муниципалитетах региона пройдет небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северных направлений умеренный.

В Пскове дневная температура 10 января составит от 3 до 5 градусов мороза. Ночью столбики термометров опустятся до -17...-19 градусов.

В Великих Луках температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке -4...-6 градусов. Ночью похолодает до -15...-17 градусов.

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