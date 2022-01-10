До 8 градусов мороза похолодает в Псковской области 10 января

10 января на территории Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке от -3 до -8 градусов и от -15 до -20 градусов – в ночное. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.