Псковский фитнес-тренер рассказала о том, кто может потерять стройность за время новогодних каникул

«Если человек занимался несколько раз в неделю и спорт — это его образ жизни, то форму потерять невозможно. То есть, несколько дней салатов, тортов, пирожных — это не страшно. Это просто «разгрузка». Главное, чтобы эти несколько дней не превратились в месяц празднования», - пояснила фитнес-тренер.

Псковский фитнес-тренер Александра Ягодка рассказала о том, реально ли потерять стройность за время новогодних каникул и как быстро вернуться в форму, сообщает «АиФ-Псков».

По словам Александры Ягодки, таким людям для того, чтобы вернуться в форму, ничего особенного делать не надо, никаких экспресс-диет. «Нужно восстановить режим: это обязательно дробное питание, соблюдение режима сна (вовремя ложиться и вставать) и водного баланса», - сказала она.

Тем же псковичам, которые пока не дружат со спортом, тренер посоветовала начать заниматься и как-то включить спорт в свою жизнь. По ее словам, поход в фитнес-клуб, чтобы похудеть к лету, к новому году и т. д. - это «лучше, чем ничего и может стать своеобразным толчком, чтобы начать тренировки». «Но лучше, чтобы спорт стал образом жизни. Тогда не надо будет готовиться к определенным датам. Вы постоянно будете выглядеть хорошо», - отметила Александра Ягодка.

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