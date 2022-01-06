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Досуг / Погода

Небольшой снег и до +2 градусов ожидаются в Псковской области 6 января

6 января 2022 года, 09:55

6 января на территории Псковской области температура воздуха в течение суток будет держаться на отметке -3…+2 градуса. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Небольшой снег и до +2 градусов ожидаются в Псковской области 6 января

Фото: Дарья Хваткова

Согласно прогнозам синоптиков, 6 января по Псковской области ожидается облачная погода. В течение суток по региону пройдет небольшой снег. Местами возможно налипание снега на провода. На дорогах гололедица. Ветер западных направлений умеренный.

В Пскове ожидается небольшой снег. Дневная температура составит от 0 до +2 градусов. В ночное время столбики термометров опустятся до 0…-2 градусов.

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