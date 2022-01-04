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Досуг / Погода

До +2 градусов и мокрый снег ожидаются в Псковской области 4 января

4 января 2022 года, 11:17

4 января столбики термометров в Псковской области покажут до +0…+2 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

До +2 градусов и мокрый снег ожидаются в Псковской области 4 января

Фото: pixabay

В области ожидается облачная погода. Днем выпадет мокрый снег, переходящий в дождь. На дорогах образуется гололедица.

Ночью пройдет небольшой дождь с мокрым снегом, местами умеренный. В части районов ожидается налипание мокрого снега на провода. Южный ветер будет дуть умеренно.

В Пскове в течение суток ожидается мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха составит от +0 до +2 градусов.

В Великих Луках днем пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, переходящего вечером в дождь. Ночью будет небольшой дождь, а утром он перерастет в умеренный мокрый снег. В связи с этим возможно налипание мокрого снега на провода, а также гололедица. Температура воздуха будет около 0 градусов.

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