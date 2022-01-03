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Происшествия

Ребёнок получил травму от взрыва пиротехники под Псковом

3 января 2022 года, 16:44

11-летний ребёнок получил травму от взрыва пиротехнического изделия. Инцидент произошел под Псковом, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Сообщение о госпитализации ребёнка с взрывной травмой поступило в правоохранительные органы вечером 1 января. Псковские следователи по этому факту уже проводят доследственную проверку.

Родители пострадавшего рассказали, что пиротехника взорвалась в руках в момент зажигания и выкидывания в окно. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

«К сожалению, этот случай является поводом ещё раз вернуться к вопросу безопасного использования пиротехнических изделий. Запуск фейерверков, взрыв петард и другой пиротехники создаёт волшебную атмосферу новогоднего праздника. Вместе с тем, это источник большинства новогодних травм, особенно у детей», - подчеркнули в ведомстве. 

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