Небольшой снег и до -8 градусов прогнозируются в Псковской области 2 января

2 января по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке от 3 до 8 градусов мороза и в ночное – от 10 до 15 градусов мороза. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.
2 января по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке от 3 до 8 градусов мороза и в ночное – от 10 до 15 градусов мороза. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.
Согласно прогнозу синоптиков, 2 января на территории Псковской области ожидается облачная погода. В течение дня в большинстве муниципалитетов региона пройдет небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер южных направлений умеренный.
В Пскове в дневное время столбики термометров опустятся до отметки в -4…-6 градусов. Ночью похолодает до -11…-13 градусов.