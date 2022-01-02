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Досуг / Погода

Небольшой снег и до -8 градусов прогнозируются в Псковской области 2 января

2 января 2022 года, 09:57

2 января по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке от 3 до 8 градусов мороза и в ночное – от 10 до 15 градусов мороза. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Небольшой снег и до -8 градусов прогнозируются в Псковской области 2 января

Фото: Дарья Хваткова

Согласно прогнозу синоптиков, 2 января на территории Псковской области ожидается облачная погода. В течение дня в большинстве муниципалитетов региона пройдет небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер южных направлений умеренный.

В Пскове в дневное время столбики термометров опустятся до отметки в -4…-6 градусов. Ночью похолодает до -11…-13 градусов.

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