Перевозчиков в Великих Луках продолжают штрафовать за нарушения в работе

Перевозчиков из Великих Лук продолжат штрафовать, пока они не наладят свою работу. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем еженедельном обращении к жителям региона в Instagram. За нарушение условий государственного контракта на них в декабре составили 10 актов, а в ноябре – 12.

По словам главы региона, жители Великих Лук часто присылают жалобы на график движения общественного транспорта, частые задержки рейсов, а также отсутствие актуального расписания. Особенно часто великолучане сообщают про некорректную работу маршрута №9 Лаврино-Инкубаторная.

«Эти проблемы имеют системный характер. Комитет по транспорту уже занимается этой темой – вопросов к перевозчикам много», – рассказал губернатор.

Михаил Ведерников поручил проанализировать данную ситуацию и составить рекомендации для города по оперативным мерам хотя бы на новогодние праздники.