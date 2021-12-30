До -10 градусов ожидается в Псковской области в предновогоднюю ночь

31 декабря по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке от 0 до +2 градусов и от -5 до -10 градусов – в ночное. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 31 декабря по Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. В течение дня по региону пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь, местами умеренные. Утром в отдельных районах муниципалитетов возможен гололед, на дорогах гололедица, местами ледяной дождь.

Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы.