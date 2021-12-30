Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Досуг / Погода

До -10 градусов ожидается в Псковской области в предновогоднюю ночь

30 декабря 2021 года, 18:38

31 декабря по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке от 0 до +2 градусов и от -5 до -10 градусов – в ночное. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

До -10 градусов ожидается в Псковской области в предновогоднюю ночь

Фото: Дарья Хваткова

Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 31 декабря по Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. В течение дня по региону пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь, местами умеренные. Утром в отдельных районах муниципалитетов возможен гололед, на дорогах гололедица, местами ледяной дождь.

Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Почти 650 боеприпасов обезвредила псковская Росгвардия за текущий год
Михаил Ведерников наградил лучших медработников Псковской области
Социальную выплату на покупку жилья получили 29 молодых семей Пскова в 2021 году
Воспитанники псковских интернатов встретились с актёром Никитой Панфиловым
19 образовательных учреждений Псковской области получили новые школьные автобусы
В план АНО «Возрождение объектов культурного наследия» включат ремонт памятника на горе Соколихе в Пскове
В Псковской области планируют открыть восемь приходских домов с благотворительными трапезными
85 млн рублей направят на реставрацию Троицкого кафедрального собора
До 31 рубля увеличится стоимость проезда в автобусах Пскова с 10 января

Комментарии

Авторизация
No comments
Шерстяные звезды

Досуг / Зверьё моё
19 марта 13:20

Шерстяные звезды

В доме псковички Ольги Бабкиной мирно живут вместе лисы, еноты, барсуки, хорьки и даже африканские сурикаты
Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

Досуг
26 февраля 15:11

Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

После такой охоты жадная хищница польстилась еще и на воблер – раскрашенную деревяшку
Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Досуг
18 февраля 09:06

Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Рыболовов впервые собрали в рейтинг