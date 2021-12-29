До -17 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 30 декабря

30 декабря по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке от 4 до 9 градусов мороза, в ночное – от -12 до -17 градусов, с прояснениями до -20. Об этом «Псковской правде» сообщает региональное ГУ МЧС России.