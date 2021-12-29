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Досуг / Погода

До -17 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 30 декабря

29 декабря 2021 года, 18:16

30 декабря по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке от 4 до 9 градусов мороза, в ночное – от -12 до -17 градусов, с прояснениями до -20. Об этом «Псковской правде» сообщает региональное ГУ МЧС России.

До -17 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 30 декабря

Фото: Дарья Хваткова

Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 30 декабря на территории Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. В течение дня местами по региону прогнозируется небольшой снег.

Ветер южных направлений будет дуть со скорость 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы.

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