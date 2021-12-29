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Транспорт / Инфраструктура

Около 103 тысяч пассажиров обслужил псковский аэропорт за 2021 год

29 декабря 2021 года, 16:00

Псковский международный аэропорт «Княгиня Ольга» с начала года обслужил около 103 тысяч пассажиров. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. Пассажиропоток по сравнению с прошлым годом увеличился более чем вдвое.

Около 103 тысяч пассажиров обслужил псковский аэропорт за 2021 год

Фото: Дарья Хваткова

Как отметили в пресс-службе, с начала года самым популярным маршрутом у пассажиров стал авиарейс из Пскова в Москву. Кроме того, в летний сезон спросом пользуются также рейсы из областного центра в Минеральные Воды, Анапу, Симферополь и Сочи. Их заполняемость достигает до 80-100%.

В следующем году из Пскова в летний период можно будет улететь в Сочи, Анапу, Симферополь, а также Москву и Калининград. Также в настоящее время рассматривается вопрос запуска авиарейсов в Минск, Египет и Турцию.

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