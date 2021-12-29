Морозный день ожидается в Псковской области 29 декабря

29 декабря в Псковской области прогнозируется облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не предвидится. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

В области будет дуть ветер южных направлений, умеренный. Днем температура воздуха составит от -5 до -10 градусов, ночью – от -10...-15 градусов.

В Пскове температура воздуха днем составит от -8 до -10 градусов, ночью – от -12 до -14 градусов.

В Великих Луках днем столбики термометров покажут от -7 до -9, ночью – от -13 до -15.