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Досуг / Погода

До 15 градусов мороза прогнозируется в Псковской области в ночь на 29 декабря

28 декабря 2021 года, 19:07

29 декабря по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке от -6 до -11 градусов и в ночное – от -10 до -15 градусов, при прояснениях с понижением до -20. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 29 декабря на территории Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. В течение суток осадков не прогнозируется.

Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы.

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