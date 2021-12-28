До 15 градусов мороза прогнозируется в Псковской области в ночь на 29 декабря

29 декабря по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке от -6 до -11 градусов и в ночное – от -10 до -15 градусов, при прояснениях с понижением до -20. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 29 декабря на территории Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. В течение суток осадков не прогнозируется.

Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы.