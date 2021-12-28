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Транспорт / Инфраструктура

В Пскове в текущем году отремонтировали порядка 25 км дороги

28 декабря 2021 года, 16:11

В 2021 году в Пскове отремонтировали порядка 25 км автомобильных дорог. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В Пскове в текущем году отремонтировали порядка 25 км дороги

Фото: пресс-служба комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

В текущем году в областном центре в порядок привели улицы Трохина, Чудскую, Алтаева, Бастионную, Октябрьский проспект и три городских площади – Ленина, Победы и Октябрьскую. Кроме того, был отремонтирован участок улицы Инженерной между улицами Алтаева и Индустриальной, а также весь дублер дороги вдоль жилых домов: от №12 до №100.

Кроме того, в Пскове на данный момент имеются ряд объектов, ремонт на которых перешел на следующий год. В частности, реконструкция Рижского проспекта, улиц Кузбасской Дивизии, Коммунальной и Труда.

Самым крупным дорожным объектом национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Пскове в 2021 году выступила улица Чудская, связывающая районы Запсковья и Завеличья. Протяженность отремонтированного дорожного участка составила около 1,6 км. Дорога была приведена в нормативное состояние от моста имени Александра Невского до улицы Поземского.

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