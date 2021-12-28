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Происшествия

Подросток выпал из окна в Пскове

28 декабря 2021 года, 12:30

Вечером 27 декабря 2021 подросток выпал из окна квартиры на улице Индустриальной в городе Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Псковской области.

Подросток выпал из окна в Пскове

Фото: телеграм-канал Псковская сводка

15-летнего подростка госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломами пяточных костей в больницу. По предварительным данным, юноша был в состоянии алкогольного опьянения.

Из имеющихся у следствия на начальном этапе данных следует, что пострадавший выпал из окна третьего этажа квартиры знакомых, когда захотел подышать свежим воздухом и открыл для этого окно.

По данному факту Следственный комитет РФ по Псковской области проводится доследственная проверка.

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