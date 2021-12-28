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Досуг / Погода

До -15 градусов ожидается в Псковской области 28 декабря

28 декабря 2021 года, 09:26

28 декабря в Псковской области в дневное время температура воздуха составит до -2...-7 градусов, ночью – до -10...-15 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

До -15 градусов ожидается в Псковской области 28 декабря

Фото: Дарья Хваткова

По прогнозам синоптиков, в области ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не предвидится. Южный ветер будет дуть с умеренной силой.

В Пскове днем температура воздуха будет от -3 до -5, ночью – от -12 до -14. В Великих Луках в дневное время столбики термометров покажут до -2...-4, ночью – до -13...-15.

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