До -15 градусов ожидается в Псковской области 28 декабря

28 декабря в Псковской области в дневное время температура воздуха составит до -2...-7 градусов, ночью – до -10...-15 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в области ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не предвидится. Южный ветер будет дуть с умеренной силой.

В Пскове днем температура воздуха будет от -3 до -5, ночью – от -12 до -14. В Великих Луках в дневное время столбики термометров покажут до -2...-4, ночью – до -13...-15.