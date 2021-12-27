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Досуг / Погода

До -22 градусов опустятся столбики термометров в Псковской области ночью 28 декабря

27 декабря 2021 года, 18:28


28 декабря по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке -7...+12 градусов и в ночное – -12...-17 градусов, при прояснении синоптики прогнозируют до-22. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.


Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 21 декабря на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не предвидится.

Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы.

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